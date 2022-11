Inauguração aconteceu na segunda (21) - Divulgação

Publicado 22/11/2022 13:11

Ontem (21), a prefeitura de Vassouras, através da Secretaria Municipal de Integração de Políticas da Mulher, inaugurou o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Marianna Crioula (CEAM). “Mais um sonho realizado pela nossa gestão. O CEAM vai ser um importante equipamento de combate à violência contra a mulher em Vassouras. Equipamento esse que lutamos muito para ser criado e estamos muito felizes”, disse a vice-prefeita Rosi Silva.

Segundo a prefeitura, o CEAM é um marco na história do município na criação de Políticas Públicas para a Mulher e tem como objetivo centralizar o acolhimento, o acompanhamento psicossocial e a orientação jurídica às mulheres em situação de violência, além de apoiar o enfrentamento à violência de gênero visando à promoção da autonomia das mulheres. “Estar à frente de uma secretaria com uma missão tão importante quanto a Secretaria da Mulher é desafiador, mas com apoio do nosso prefeito, e dessa equipe incrível, estamos construindo um trabalho para se orgulhar e mudar a vida das mulheres vassourenses”, comentou a Secretária de Integração de Políticas para Mulher, Rosa Maria Coelho.

Além da secretária Rosa e da vice-prefeita Rosi, estiveram presentes na inauguração a primeira-dama Carolina Dias; o comandante da 4ª CIA de Vassouras, Capitão Adilson; a representante da Comissão Especial Segurança da Mulher, Conceição Santos; a Conselheira do Cedim, Inês Pandeló; a Patrulha Maria da Penha; a representante da subsecretaria de estado de Políticas Públicas da Mulher, Soraya Cavalcante; além de outras autoridades municipais e estaduais.

O CEAM Marianna Crioula funciona na Secretaria da Mulher, que fica na Rua Expedicionário Sebastião Paiva, nº 92, Residência. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.