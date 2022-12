Evento termina amanhã (03) - Divulgação

Publicado 02/12/2022 12:38

O X Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas (ECOB) chegou ao terceiro dia com 14 homenageados e 51 trabalhos aprovados para avaliação técnica. Realizado no Centro de Convenções General Sombra e na Universidade de Vassouras, o evento conta com cerca de 400 participantes de diversas localidades. Vice-prefeita de Vassouras e anfitriã do evento, Rosi Silva falou sobre a importância do município sediar o X ECOB. "Além de participarmos ativamente na preservação do meio ambiente e do futuro das nossas bacias hidrográficas, ter todo esse público em circulação na cidade, reforça nossa economia e nos projeta para todo o país”, ressaltou a vice-prefeita.

O coordenador-geral do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas, José Arimathéa Oliveira, reforçou que a realização do evento em Vassouras consolida o Médio Paraíba como o centro da discussão sobre recursos hídricos, com a participação de autoridades federais, estaduais, municipais, além de representantes da sociedade civil. “Este está sendo mais um grande encontro para debates sobre água, fortalecendo os mecanismos de gestão no Estado do Rio de Janeiro, como um todo”, disse Oliveira.



Com o tema "Rios em Nossas Vidas: O Desafio de Regular - A mobilização, comunicação e educação para regulação das águas”, o ECOB busca o aperfeiçoamento dos Sistemas Estadual e Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e, consequentemente, a melhoria da qualidade e o aumento da quantidade de água. Promovido pelo Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Rio, em parceria com a Prefeitura e a Universidade de Vassouras, o X ECOB segue com debates acerca dos recursos hídricos, gestão das águas, enfrentamento aos problemas decorrentes das fortes chuvas e enchentes, que somente esta semana, provocaram estragos em diversas cidades do Sul do Estado do Rio de Janeiro, além da implantação do saneamento básico.



Nesta sexta-feira (02), o X ECOB segue com debates sobre os desafios da regulação, elaboração da Carta de Vassouras, encerramento e Assembleia Geral com eleição para a próxima coordenação do Fórum e apresentação dos finalistas dos trabalhos técnico-científicos. Amanhã (03), último dia do evento, os destaques são as visitas técnicas e um minicurso especial, cujo tema será a água para produção de bebidas artesanais. Já as visitas levarão os participantes para conhecer diversos projetos e locais de importância para a gestão ambiental, como ao Parque Estadual da Serra da Concórdia – REVIS – MEP, na Universidade de Vassouras, Aterro Sanitário de Vassouras, entre outros.



"Para a Universidade de Vassouras, é um grande orgulho estarmos sediando este evento. Somos filhos do Rio Paraíba do Sul, participamos dos Comitês do Guandu e Médio Paraíba, e o X ECOB, nos dá a oportunidade de trocar experiências e estarmos mais próximos de um ambiente que estuda e age para a melhoria das condições hídricas dos nossos rios. Também damos visibilidade nacional e internacional, aos nossos debates, pois contamos com a presença de pesquisadores de diversas localidades do mundo, que juntos trabalham aliados à ciência e a tecnologia, de forma concreta, para preservação do meio ambiente, refletindo na qualidade de vida das pessoas. Isso é de fundamental importância e estamos fazendo um ótimo trabalho", disse o Assistente Corporativo de C&T e Cultura da Presidência da FUSVE, Hamilton Moss.