Projeto promove visitas aos casarões históricos em processo de reformaDivulgação

Publicado 29/12/2022 00:52 | Atualizado 29/12/2022 00:53

A história dos casarões, em Vassouras, fazem parte da identidade cultural da vida do morador. Os mais antigos provavelmente guardam na memória, ou nas fotografias, algumas construções ainda bem conservadas. Os mais jovens, no entanto, cresceram ao lado de imóveis históricos em condições de preservação muito precárias.



Com três casarões históricos em reforma, Vassouras acaba de ganhar o projeto "Amigo do Patrimônio", que tem o objetivo de aproximar a comunidade e o empresariado local das ações desenvolvidas pela prefeitura e seus parceiros. Lançado em dezembro pela Secretaria de Urbanismo e Patrimônio Histórico (SMUPH), o projeto tem ações como a visita guiada ao canteiro de obras dos principais casarões históricos da cidade. Já foram realizadas três visitas com grupos de empresários, profissionais de engenharia, arquitetos, historiadores, servidores municipais e moradores da cidade.



“Eu acho de suma importância que engenheiros, arquitetos entre outras pessoas da comunidade vassourense participem deste projeto e tenham acesso ao que está sendo feito na cidade. Ver todo o cuidado como a nossa cultura e o nosso patrimônio, nossa história estão sendo tratados. Conseguimos enxergar todo o respeito e dedicação do corpo técnico envolvido nas restaurações”, destacou o engenheiro da Fusve, Kevin Magalhães.



“O Amigo do Patrimônio é um projeto extraordinário, que busca aproximar a população e os empresários a conhecer as obras em andamento no Município e despertar na iniciativa privada o interesse em investir em novos empreendimentos locais. Temos um ótimo exemplo com o empresário Arnaldo César Coelho, que está restaurando o Antigo Asilo e transformando o imóvel em um belíssimo atrativo cultural, futuro Museu de Vassouras”, destacou a vice-prefeita, Rosi Silva, que participou da visita ao canteiro de obras do antigo asilo que está sendo reformado para se tornar o Museu Vila de Vassouras.



Segundo o secretário da pasta, Geovani Dornelas, estas foram as primeiras experiências do projeto, que além de apresentar os imóveis como um local de possível investimento, vai agregar um valor afetivo, especialmente aos moradores acostumados a conviver com esses imóveis em ruínas, e que, agora, têm a oportunidade de acompanhar a transformação dos casarões. “Este é o primeiro passo para que todos se tornem verdadeiros amigos do patrimônio histórico vassourense e sintam-se como parte desta nova história que estamos construindo juntos”, disse Geovani.