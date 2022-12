Motorista embriagado se envolveu em acidente de trânsito, sem vítimas, na Vila Santa Cecília - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 21/12/2022 11:13

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), divulgou um balanço da operação “VR em Ordem”, realizada entre os dias 12 e 18 deste mês: entre outras ocorrências, foram flagrados um caso de embriaguez ao volante, moto com escapamento adulterado (barulhenta) e carro abandonado em via, após acidente de trânsito. A ação resultou ainda em 16 veículos - nove motos e sete automóveis - e três bancas de jornais, que estavam desativadas, recolhidas ao Depósito Público Municipal. Participaram da operação agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal (GMVR) e do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Motorista embriagado

No sábado (17), os guardas municipais Robson e Arantes foram acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) para verificar um acidente de trânsito sem vítimas, entre um Astra prata e um ônibus, na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília.

Chegando ao local, os agentes confirmaram o fato e perceberam que o condutor do carro estava com sinais de embriaguez, como fala arrastada e hálito etílico. A alcoolemia foi comprovada no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o condutor conduzido à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde ficou preso. O veículo foi para o Depósito Público Municipal, após um princípio de incêndio, que foi controlado.

Veículos com irregularidades

As nove motocicletas recolhidas apresentaram as seguintes irregularidades: veículo não registrado; sem placas; condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); descarga livre (barulhenta); CNH vencida há anos; e estacionar em cima de calçada, após denúncias recebidas pelo Ciosp.

Os sete carros foram recolhidos por estar em situação de abandono na via pública; com o motorista embriagado ao volante; bloqueio de via após acidente de trânsito; e motorista sem CNH. As três bancas de jornal foram removidas ao Depósito Público após denúncias recebidas pelo Ciosp, por estarem desativadas, sem alvará de funcionamento e oferecendo perigo aos moradores dessas áreas.

“As nossas fiscalizações vão continuar por tempo indeterminado, em todos os bairros, com o objetivo de manter o ordenamento da cidade e a sociedade poder andar com tranquilidade e realizar suas compras de fim de ano”, afirmou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.