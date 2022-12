Arena da Viola traz apresentações de violeiros que só tocam modas de viola raiz - Jorge Pereira/Secom PMVR

Publicado 29/12/2022 22:24

Volta Redonda - Esta quinta-feira (29), foi um dia especial para os abrigados dos asilos da cidade e para quem frequenta os Centros Dias, em Volta Redonda. Durante todo o dia a prefeitura, através de uma parceria entre as secretarias de Cultura (SMC) e Ação Comunitária (Smac), levou música e alegria para esses locais por meio do projeto Arena da Viola.

A Arena da Viola traz apresentações de violeiros que só tocam modas de viola raiz. O projeto, que já contemplou outros locais ao longo do ano, está realizando essa atividade social totalmente de graça, uma vez que os músicos abriram mão de seus cachês para participar da iniciativa.

O projeto foi realizado no Lar dos Velhinhos de Volta Redonda (LVVR); Centro Dia Synval Santos; Lar Vovó Ássima e Vovô Elias Zarur; Asilo Dom Bosco e Centro de Atendimento à Pessoa Idosa José Conrado.

O repertório contou com clássicos da música de raiz de grandes nomes como Tião Carreiro e Pardinho, Tonico e Tinoco, Pena Branca e Xavantinho, Belmonte e Amaraí, Trio Parada Dura, Milionário e José Rico, entre outros.

O secretário de Cultura, Anderson de Souza, explicou que o objetivo da iniciativa é levar um pouco mais de alegria para esses lugares e para essas pessoas, que não conseguem participar das atividades culturais e sociais nas ruas. “Com essa atividade, encerramos o ano levando alegria, social e atividades culturais às pessoas”, disse Anderson de Souza.

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, destacou que parcerias como essa demonstram que a administração municipal se preocupa sempre com a questão social. “Fico feliz em fazer parte de um governo que não mede esforços para promover o bem-estar das pessoas atendidas nesses espaços. O nosso objetivo é cuidar de cada um deles como um todo, e levar cultura e diversão faz parte desse cuidado. Foi um dia especial para cada um deles”, disse a secretária.

O presidente do Lar dos Velhinhos de Volta Redonda, José João Sales, ressalta que é muito importante para os abrigados terem contato com atividades que fujam da sua rotina. “São momentos de muita alegria e felicidade, que refletem no dia deles. Temos uma equipe de recreação que desenvolve diariamente atividades para eles, mas é muito gratificante ver que a administração municipal também se preocupa com o bem-estar deles. No nosso dia a dia usamos música mecanizada, e temos relatos que isso muda o humor deles. Imagina então o que foi receber esses músicos ao vivo hoje”, elogiou o presidente.