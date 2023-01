Publicado 04/01/2023 14:56

Volta Redonda - A Defesa Civil de Volta Redonda se mantém em alerta após previsão de chuva intensa para o Sul Fluminense nesta quarta-feira (4). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um comunicado sobre o mau tempo na região, com volume de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem variar de 60 a 100 km/h.

Em caso de rajadas de vento, a Defesa Civil de Volta Redonda orienta que as pessoas não busquem abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; observar qualquer alteração estrutural em sua residência, e sair do imóvel por qualquer cenário de ameaça. Caso precise deixar o local, a orientação é desligar o gás de cozinha, a rede elétrica, pegar documentos, remédios e buscar um local seguro. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

“Orientamos que a população evite trafegar pelas vias durante o período de chuva. Em caso de chuva forte e tempestade, permaneça em local seguro e evite andar em vias alagadas. Esses são alguns dos protocolos que adotamos neste período”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira.