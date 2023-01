Menores de 15 e 17 anos foram apreendidos com réplica de pistola 45 após denúncia - Divulgação/PMERJ

Publicado 03/01/2023 19:48

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam na tarde desta segunda-feira (2) dois menores - um de 17 e outro de 15 anos - com um simulacro de pistola calibre 45, na Alameda 26, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais, eles receberam uma denúncia de que um indivíduo não identificado estaria portando uma arma no meio da rua. Chegando ao local indicado, os agentes conseguiram visualizar um suspeito com uma arma na cintura, em um coldre verde, junto com outro elemento.

Os policiais fizeram uma abordagem e conseguiram deter os dois jovens, quando foi constatado que se tratava de um simulacro (réplica) de uma pistola calibre 45, inclusive com numeração preservada. Os dois adolescentes detidos informaram aos policiais que trabalhavam como “visão” - olheiro ou vigia - para o tráfico de drogas no local.

Por serem ambos menores de idade, foi feito contato com a mãe de um deles, que acompanhou os policiais e os menores detidos até à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde foi feito registro da ocorrência e a réplica de pistola foi entregue. Os suspeitos foram autuados por fato análogo ao tráfico de drogas e permaneceram apreendidos.