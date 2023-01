Publicado 02/01/2023 17:17

Volta Redonda - O Projeto “Meu Bairro + Limpo”, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda, inicia a primeira semana de 2023 com ações de capina, roçada e retirada de entulhos nos bairros Candelária e Jardim Amália. A previsão é que os serviços sejam realizados nesses locais até o próximo sábado (7).

“Com esse tempo chuvoso, o mato cresce mais rápido e vamos intensificar as ações de capina e outros serviços de limpeza nos bairros. A ideia é fazer mutirões para deixar as ruas, praças e outros espaços públicos limpos e conservados”, afirmou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

A programação do “Meu Bairro + Limpo” vai seguir por todo o mês de janeiro, atendendo os bairros: Rústico (9/1 a 11/1), Eucaliptal (12/1 a 14/1), Monte Castelo (16/1 a 18/1), Casa de Pedra (19/1 a 21/1), Padre Josimo (23/1 a 25/1), São Geraldo (26/1 a 28/1). A previsão é que o projeto chegue a outros bairros também ao longo do mês de fevereiro.