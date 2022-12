Inscrições serão abertas em 17 de janeiro de 2023 e devem ser feitas nos ginásios poliesportivos nos bairros - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 31/12/2022 11:26

Volta Redonda - A equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda está preparando a Colônia de Férias de Verão, que vai acontecer entre os dias 23 e 27 do próximo mês de janeiro. Oito ginásios poliesportivos vão sediar as atividades, de 8h às 11h30, e a programação vai atender crianças e adolescentes de seis a 17 anos.

As inscrições serão abertas em 17 de janeiro de 2023 e devem ser feitas nos ginásios do Açude, 249, Retiro, Santa Cruz, Santo Agostinho, Siderlândia, Três Poços ou Vila Rica/Tiradentes, diretamente com os professores. O horário para fazer as inscrições é de 8h às 11h e 14h às 17h.

A Colônia de Férias da Smel é de graça. Para participar, basta preencher uma ficha de inscrição. As atividades são coordenadas pela equipe de professores e estagiários da secretaria.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, destacou que a Colônia de Férias mantém as atividades físicas e a integração com outras crianças durante as férias. “Incentivando a prática esportiva, ajudamos as nossas crianças e adolescentes a desenvolverem hábitos saudáveis”, falou.