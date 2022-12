Moto estava estacionada de forma irregular há mais de 24 horas, no bairro Três Poços - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 31/12/2022 11:17

Volta Redonda - A equipe de operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) encontrou, na manhã da última quinta-feira (29), durante patrulhamento que visa à redução da prática do “rolezinho”, uma Honda branca sem placa e que estava estacionada de forma irregular há mais de 24 horas, no bairro Três Poços. Após análise, autoridades policiais suspeitam que o veículo seja clonado.

Os sargentos Pires e Renato encaminharam a moto para a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), que identificou que os números do chassi e do motor não estavam alinhados, além de notarem que o “miolo” da ignição aparentava ter sido violado. Moradores e comerciantes da área afirmaram não conhecer o veículo e que ele não costuma ficar no local.

A motocicleta foi encaminhada para 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para a confecção do Registro de Ocorrência (RO) e posterior análise pericial dos especialistas da Delegacia. O caso foi tratado como “Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor”, uma possível clonagem.

“O nosso foco é a redução da prática do ‘rolezinho’, além da moto sem placa, com descarga aberta e condutores sem capacete e sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Estão de parabéns o inspetor Mendonça e os guardas municipais Miguel e Josué, que perceberam os indícios”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.