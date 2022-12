Prêmio de melhor de Volta Redonda foi para o artista Clóvis José de Lima - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 30/12/2022 14:33

Volta Redonda - A 32ª edição do Salão de Humor de Volta Redonda já tem os seus vencedores. A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) divulgou nessa quinta-feira (29), o resultado das categorias: Caricatura, Charge, Cartum, Tira e Melhor de Volta Redonda. A entrega dos prêmios ocorrerá entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023. A competição teve a participação de artistas de diversos estados e cidades do Brasil. A comissão julgadora contou com a experiência dos cartunistas Amorim, Mário, Pedro Dias e Magela.

A melhor charge ficou com o artista Gilmar Fraga, de Porto Alegre (RS). Evandro Alves, de Lagoa Santa (MG), venceu a melhor caricatura. O melhor cartum ficou com Clayton Ramos Rabelo, de Praia Grande (SP). Alisson Ortiz, de Rio Grande (RJ), ganhou na melhor tira. Já o prêmio de melhor de Volta Redonda foi para o artista Clóvis José de Lima.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, todos os vencedores, menções honrosas e selecionados participarão de uma exposição que acontecerá entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023, no Hall Central da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

“Ao longo do ano, os trabalhos também serão expostos em áreas urbanas da cidade, com o objetivo de descentralizar a cultura e permitir que um maior número de pessoas tenha acesso às artes”, ressaltou o secretário. Os trabalhos também podem ser vistos através da galeria virtual no site www.cultura.voltaredonda.rj.gov.br.