Ônibus funciona como Ciosp móvel e vai monitorar as imagens de toda a área do RéveillonDivulgação/Secom PMVR

Publicado 30/12/2022 11:30

Volta Redonda - O Réveillon da Paz, promovido pela prefeitura de Volta Redonda na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, neste sábado (31), vai ter o esquema de segurança reforçado pelo Posto de Comando de Monitoramento Móvel, o Ônibus da Ordem Pública. O veículo - operado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) - está estacionado, desde o início de dezembro, em frente à rotatória do chafariz e vai dar suporte aos agentes das forças de segurança durante a festa da virada.

O ônibus, que funciona como Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) móvel, está dotado de tecnologia de ponta e vai monitorar as imagens de toda a área do Réveillon. O objetivo do equipamento é facilitar e otimizar a ação dos agentes de segurança presentes em qualquer evento de grande porte.

Na festa da virada do ano, a Praça Brasil será monitorada pelos funcionários da Semop, que, de dentro do ônibus, darão suporte aos agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Programa Segurança Presente, que estarão na praça e no entorno, para garantir tranquilidade ao público.

“Qualquer anormalidade durante o evento, procure o agente de segurança mais próximo ou ligue para 190 e 153, que o retorno será imediato”, comentou o secretário da Semop, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.