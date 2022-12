Projeto da Secretaria da Pessoa com Deficiência usa micro-ônibus adaptado do 'Transporte Cidadão' - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 30/12/2022 13:45

Volta Redonda - Com o objetivo de oferecer diversão a crianças e adolescentes no período de férias escolares, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) realizará a ação “Janeiro Inclusivo”. O projeto colocará à disposição das famílias de pessoas com deficiência um micro-ônibus adaptado do “Transporte Cidadão” para buscá-los em casa e levá-los ao zoológico municipal.

“Nós vamos disponibilizar o ônibus do programa Transporte Cidadão, como aconteceu no 12 de outubro, Dia das Crianças. Agora nós vamos fazer o 'Janeiro Inclusivo'. A Secretaria da Pessoa com Deficiência vai disponibilizar este ônibus para trazer os deficientes e suas famílias ao zoológico. Sabemos que janeiro é um mês de férias, que as crianças estão em casa e nada melhor do que ter esse espaço para poder aproveitá-lo. Inclusive, haverá a oferta de lanches. Então você vai poder ter uma experiência inclusiva. Traga sua criança para ela poder brincar, temos os brinquedos adaptados”, convidou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

Os interessados podem entrar em contato com a secretaria através do e-mail (smpd@voltaredonda.rj.gov.br) ou do telefone 24 3339-9031 para solicitar o transporte.