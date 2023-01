Interessados podem realizar a inscrição pela internet até o dia 18 de janeiro, no site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 02/01/2023 11:54

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda abre, a partir do dia 11 de janeiro, inscrições para seleção de 12 bolsistas estagiários de Odontologia, para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os aprovados e convocados terão direito a bolsa-auxílio mensal de R$ 1.102,00, mais auxílio-transporte de R$ 110,00.

Interessados em participar podem realizar a inscrição pela internet até o dia 18 de janeiro, acessando o site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico, onde está disponível o edital da seleção, além de outras documentações relacionadas. Das 12 vagas disponibilizadas, uma é destinada às pessoas com deficiência (PCD), duas para candidatos à cota para negros, e nove para ampla concorrência.

Quem tiver dificuldade de acesso à internet pode efetuar a inscrição na Subprefeitura, localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

Poderão participar estudantes matriculados do 7º ao 9° períodos de Odontologia nas instituições de ensino superior conveniadas com a Prefeitura de Volta Redonda: UFF (Universidade Federal Fluminense); Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro); Unifoa (Centro Universitário de Volta Redonda); UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase); Fasf (Faculdade Sul Fluminense); USS (Universidade de Vassouras); e UBM (Centro Universitário de Barra Mansa).

Os bolsistas irão participar de ações de atendimento odontológico nas clínicas e unidades básicas de saúde (UBS) do município; realizar tratamento odontológico, bem como extrações e pequenas cirurgias; participar de práticas educativas e realizá-las junto à comunidade, entre outras atividades.