Trabalho em conjunto com secretaria municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, oferece assistência psicológica, jurídica e social - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 03/01/2023 11:39

Volta Redonda - A Patrulha Maria da Penha, formada por integrantes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), reforça a proteção às mulheres vítimas de violência na cidade. Em 2022, o serviço especializado entregou 388 medidas protetivas, encaminhadas pelo Juizado Especial de Violência Doméstica da Comarca de Volta Redonda. Além da fiscalização do cumprimento dessas medidas, o trabalho, feito em conjunto com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), oferece assistência psicológica, jurídica e social.

Ao longo do ano, 30 palestras foram ministradas em Centros de Referência e Assistência Social (Cras) e escolas, além da participação em cursos de capacitação. A Patrulha Maria da Penha, formada pela inspetora Wilma e o guarda municipal Oscar, fica baseada na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

“Iniciamos o atendimento, oferecendo a segurança necessária que a situação exige, e a SMDH completa com o que for preciso”, explicou a inspetora Wilma.

Pioneirismo

A Patrulha Maria da Penha foi criada em outubro de 2016, pelo atual secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que na época comandava a GMVR.

“Fomos pioneiros na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica, garantindo que as medidas protetivas sejam aplicadas e que o acompanhamento impeça que algo mais grave venha a acontecer. O trabalho é feito por profissionais qualificados”, frisou Luiz Henrique.