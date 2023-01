Quarenta estagiários aprovados em processo seletivo iniciaram o processo de admissão nesta segunda (9) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 09/01/2023 16:31

Volta Redonda - Quarenta estagiários bolsistas de Educação Física, aprovados em processo seletivo realizado pela prefeitura de Volta Redonda, iniciaram o processo de admissão nesta segunda-feira (9), no auditório do Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado, quando também participaram de apresentação institucional da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). Eles serão encaminhados aos núcleos de atividades da Smel e vão participar da realização da Colônia de Férias de Verão, a partir do dia 23 deste mês.

O subsecretário de Esporte e Lazer, Daniel Alves, explicou que a apresentação institucional da secretaria foi antecipada para esta segunda-feira, quando também ocorreram os processos do Departamento Pessoal, para dar tempo de os estagiários serem capacitados e participarem da Colônia de Férias.

“Nessa apresentação mostramos o que é a secretaria, organograma, visão, missão, valores, o que faz especificamente, onde a gente atua. No dia 16, eles começam na prática e estarão juntos dos professores, já que muitos estão retornando de férias. Nesse período a gente apresenta o projeto da colônia de férias, os locais, o que vai ser feito, o cronograma das atividades”, explicou Daniel, lembrando que os estagiários bolsistas terão carga horária de 30 horas semanais, com direito a bolsa-auxílio de R$ 1.100.

O jovem Caio Henrique Lopes Dias, de 24 anos, morador do Vista Verde, no bairro Vila Rica-Tiradentes, cursa o 5º período de Educação Física, foi aprovado e escolheu atuar no ginásio do bairro, onde tem uma história com as práticas esportivas do local.

“Escolhi o ginásio próximo, porque já vi vários esportes lá e, quando eu era pequeno, participava das atividades. Então eu quero ajudar a manter esses esportes na localidade”, disse Caio.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, parabenizou os estagiários aprovados e falou sobre a importância deles para a realização das atividades da Smel nos núcleos dos bairros e em outras instalações.

“Eles apoiam, auxiliam os professores nas aulas, participam do planejamento das atividades e estão integrados a diversas outras ações da secretaria. Temos muitos projetos esportivos e de lazer na cidade e os estagiários fazem parte do sucesso na realização desses projetos que beneficiam a população”, destacou a secretária.

Colônia de Férias

A Colônia de Férias de Verão vai acontecer entre os dias 23 de janeiro a 3 de fevereiro. Quinze espaços esportivos vão sediar as atividades, das 8h às 11h30, e a programação vai atender crianças e adolescentes de seis a 17 anos.

As inscrições serão abertas a partir desta quarta-feira (11) e devem ser feitas até o dia 20 de janeiro nos núcleos dos bairros: Açude, Retiro, Santa Cruz, Santo Agostinho, Três Poços, 249, Vila Rica-Tiradentes, Siderlândia, Laranjal, Nova Primavera, São Luiz, Roma II, Verde Vale e Eucaliptal, diretamente com os professores. Os horários para fazer as inscrições são: das 8h às 11h, e 14h às 17h.

A Colônia de Férias da Smel é de graça. Para participar, basta preencher uma ficha de inscrição. As atividades são coordenadas pela equipe de professores e estagiários da secretaria.