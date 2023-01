10 mil pessoas são esperadas no evento e segurança, tanto dos integrantes como dos torcedores, é prioridade - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 07/01/2023 17:32

Volta Redonda - A segurança do 23º Encontro de Folias de Reis de Volta Redonda foi pauta de uma reunião nesta semana, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João. Participaram representantes de grupos de Folia de Reis do município; da Secretaria Municipal de Cultura (SMC); do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Guarda Municipal (GMVR). O encontro será no interior da Ilha São João, no dia 14 de janeiro, com a participação de 17 grupos.

O tradicional encontro dos grupos de folclore, que agora é patrimônio cultural de Volta Redonda, atrai centenas de pessoas que compõem as torcidas organizadas. E a segurança, tanto dos integrantes como dos torcedores, é prioridade para as forças de segurança. De acordo com os organizadores, estão sendo esperadas 10 mil pessoas nos dois dias de encontro.

Para que seja finalizado o esquema se segurança do evento, foi agendada uma nova reunião com a presença de representantes dos 17 grupos participantes; das forças de segurança e das secretarias municipais envolvidas, para a próxima terça-feira (10), às 11h, no auditório da Semop.

“Queremos que as jornadas apresentadas pelos grupos de Folia de Reis sejam admiradas e que as torcidas venham sem animosidades. Vamos acompanhar através das câmeras de monitoramento todo o deslocamento dos grupos, desde a saída do bairro até a Ilha São João, para evitar qualquer problema”, garantiu o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Estiveram também presentes à reunião: o secretário e o Chefe de Gabinete da SMC, Anderson de Souza e Frederico Silva, respectivamente; representante do 28º BPM, segundo tenente Trindade; comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula; e os representantes de grupos de Folia de Reis, Carlos Roberto de Souza e Anderson Moura.