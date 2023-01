Na mochila do jovem, agentes encontraram trituradores de erva, papel para enrolar cigarros, isqueiro, além de pequena quantidade de maconha - Divulgação/Secom PMVR

Na mochila do jovem, agentes encontraram trituradores de erva, papel para enrolar cigarros, isqueiro, além de pequena quantidade de maconha Divulgação/Secom PMVR

Publicado 06/01/2023 14:12

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda conduziram à delegacia de polícia (93ª DP), um homem de 21 anos, flagrado com maconha. O flagrante aconteceu na última quarta-feira (4), após o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp) receber denúncias de que uma pessoa estaria fazendo uso da substância entorpecente na Praça 12 de Outubro, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ao chegarem até a praça, o inspetor B. Pereira e o GM R. Costa flagraram o jovem apagando um cigarro artesanal.

“Explicamos que ele era alvo de denúncias e, ao esvaziar a mochila para uma revista, encontramos um triturador contendo no seu interior uma quantidade de erva seca, além de dois papéis para enrolar cigarros artesanais”, detalhou o inspetor Pereira.

Os materiais e o homem foram encaminhados à 93ª DP, no bairro Aterrado, para que fosse feito o registro de ocorrência. O jovem responderá por porte de droga para consumo próprio.

“É de suma importância a participação da sociedade através de denúncias, para que os resultados sejam mais eficientes e para que possamos encurtar a distância entre o problema e o resultado”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.