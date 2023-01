Neto reafirmou compromisso de manter o diálogo com as lideranças empresariais da cidade - Divulgação/Secom PMVR

Neto reafirmou compromisso de manter o diálogo com as lideranças empresariais da cidadeDivulgação/Secom PMVR

Publicado 05/01/2023 17:14

Volta Redonda - O prefeito Antônio Francisco Neto recebeu na manhã desta quinta-feira (5) o novo presidente da CDL Volta Redonda (Câmara de Dirigentes Lojistas), o empresário Leonardo Almeida; o presidente da CDL Jovem, Lucas Ribeiro; diretores da entidade e o vereador Paulinho AP. O encontro aconteceu no gabinete do chefe do Executivo, onde Neto reafirmou o compromisso de manter o diálogo com as lideranças empresariais da cidade, e apresentou alguns projetos que estão em prática ou sendo planejados para Volta Redonda.

“Eu já disse várias vezes e quero reforçar a minha gratidão a essa entidade que é a CDL. Sempre com pessoas tão comprometidas e que caminham junto com a gente. Quero deixar claro aqui também que na minha gestão, todas as decisões referentes ao comércio nunca serão tomadas sem antes eu consultar a CDL. A nossa parceria é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa Volta Redonda”, afirmou o prefeito.

O presidente da CDL ressaltou que vai dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito pelo seu antecessor, mas busca ampliar as ações da entidade. A nova diretoria foi eleita para o biênio 2023/2024.

“Queremos ampliar nossas ações e contamos com o apoio do governo (municipal) para que possamos trabalhar juntos pelo crescimento do nosso setor, que é o principal empregador da cidade. Além disso, uma das nossas principais missões é valorizar o comércio local, contribuir para o desenvolvimento econômico e fortalecer a economia. Esperamos que seja um biênio de muitas parcerias em prol do nosso município. Já temos diversos projetos sendo desenhados que serão divulgados em breve”, comentou Leonardo.