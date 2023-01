Publicado 04/01/2023 18:21

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), entregou 1.280 intimações oriundas da 93ª Delegacia de Polícia Civil e da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, ambas localizadas no bairro Aterrado, durante o ano de 2022. As intimações originárias da Deam somaram 869 e da 93ª DP foi entregue o total de 411 intimações.

A parceria, que tem como objetivo agilizar os serviços das duas delegacias, foi firmada por termo de cooperação entre o secretário da Semop, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa e o delegado titular da 93ª DP, Luiz Jorge Rodrigues, em junho do ano passado. Um guarda municipal foi capacitado especificamente para desempenhar o trabalho.

O secretário municipal de Ordem Pública explicou que ficam de fora as intimações sobre crimes mais graves, bem como as que precisam ser entregues em endereços localizados em áreas consideradas perigosas. “Tudo que ofereça risco para o agente da guarda fica a cargo da própria Polícia Civil”, frisou Luiz Henrique.

“Além de fortalecermos a integração entre as forças de segurança do município, esta parceria visa agilizar o trabalho das delegacias, pois entendemos que a entrega rápida das intimações pode impedir que ocorra um crime mais grave. Em 2023, vamos estreitar ainda mais o trabalho em conjunto”, analisou Luiz Henrique, que ainda destacou o trabalho da guarda municipal Ivone, responsável pelo serviço, pela dedicação e pelo resultado alcançado.