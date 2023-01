Publicado 06/01/2023 17:32

Volta Redonda - Visando dar continuidade e avançar nas ações sociais realizadas em Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) passou por uma mudança no comando dos seus departamentos. O anúncio, feito na manhã desta quinta-feira (5), pela secretária Carla Duarte, contou com a presença do deputado estadual e ex-secretário da Smac, Munir Francisco.

A principal mudança foi na direção da secretaria, que passa a ter como subsecretária a antiga diretora do Departamento de Atenção Básica da Smac, Rosane Marques, a Branca.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho e o trabalho desenvolvidos por todos os funcionários.

“Essa será uma nova fase da Smac, onde iremos manter todos os projetos e programas já consolidados, além de colocar outros em prática para avançar, cada vez mais, na questão social da nossa cidade. Quero agradecer a todos que estiveram até aqui comigo e desejar boa sorte aos que estão assumindo uma nova função. Juntos vamos cuidar dessa nossa população tão querida. Aproveito também para agradecer ao meu amigo Munir, que agora tem uma nova missão, e ao prefeito Neto pela confiança no meu trabalho”, disse a secretária.

O deputado estadual Munir Francisco contou que durante a cerimônia de posse dos novos diretores, um filme passou por sua cabeça.

“Muitos que estão aqui hoje começaram comigo esse trabalho tão importante de assistência social. Juntos estruturamos as ações que hoje transformaram a nossa cidade em referência na área social. Tenho certeza que essa nova equipe, escolhida pela minha amiga Carla Duarte, vai trabalhar com muita competência para que outros programas e projetos sejam realizados. E eu estarei sempre por perto, buscando formas de trazer para a nossa cidade, e toda região Sul Fluminense, recursos e investimentos. O meu muito obrigado a essa equipe maravilhosa”, falou o deputado.