Parceria entre prefeitura de Volta Redonda e Fundação CSN garante aulas para crianças da Creche Ayrton SennaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 10/01/2023 13:58

Volta Redonda - Uma parceria entre a prefeitura de Volta Redonda e a Fundação CSN (FCSN) vai garantir a continuidade das aulas da Creche Ayrton Senna, na Vila Santa Cecília, enquanto o local passa por obras. A partir de fevereiro, as crianças de 1 a 3 anos estudarão na sede do antigo Macedinho, na Rua Sessenta, também na Vila Santa Cecília. O local foi cedido pela FCSN. A reforma deve durar cerca de 4 meses.

Ao todo, são 132 alunos da Creche Ayrton Senna que serão transferidos para o antigo Macedinho. Na semana passada, o secretário de Educação acompanhado de um representante da FCSN esteve na sede do Macedinho fazendo uma vistoria.

“Antes de recebermos as crianças, o espaço passará por pequenas adaptações e manutenção. A previsão é que em fevereiro já esteja pronto para recepcionar todos os alunos”, comentou Cyrne.