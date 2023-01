Visitantes poderão aproveitar brinquedos na área de estacionamento, feira de artesanato, além de apresentações de teatro - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 13/01/2023 12:29

Volta Redonda - A partir do próximo fim de semana, dias 14 e 15, o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) vai oferecer uma programação especial com atividades para o período de férias escolares. Os visitantes poderão aproveitar brinquedos na área de estacionamento, feira de artesanato, além de apresentações de teatro.

No sábado (14), as crianças já poderão curtir camas elásticas (pula-pula), piscina de bolinhas, parede de escalada e cesta de basquete – equipamentos que estarão instalados na área de estacionamento do zoológico e ficarão disponíveis todos os dias, das 9h às 16h, até o fim de janeiro.

“Os tradicionais pedalinhos também já estarão disponíveis a partir de sábado, funcionando das 8h30 às 16h, para os visitantes aproveitarem o passeio no lago do zoológico, que oferece uma vista muito bonita, além de divertir pessoas de várias idades”, disse o coordenador do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira, acrescentando que aos domingos o zoológico receberá a tradicional feira de artesanato do município, com variedades para os visitantes aproveitarem.

Contação de histórias

As crianças também poderão, no último domingo de janeiro (29), aproveitar a contação de histórias com o ator Rafael Gusmão, que trará temas de livros infantis. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que está promovendo a atividade, serão duas apresentações: uma pela manhã, às 10h, e outra à tarde, às 15h, na área de lazer do zoológico.

Recinto de imersão está entre as principais atrações

O Zoo-VR conta com cerca de 300 animais de várias espécies; espaço para piquenique; área de lazer com brinquedos adaptados para crianças com deficiência; o recinto de imersão, que promove mais proximidade com os animais; e área verde para o lazer no entorno da Floresta da Cicuta.

Dentre as principais atrações do local está o recinto de imersão, que também atrai crianças e adultos pela possibilidade de estar perto dos animais. O espaço, com cerca de 750m², abriga animais exóticos: aves como hagapornes, calopsitas, faisões, marrecos mandarim, gansos egípcios, periquitos e pavões; e répteis, como tartarugas e jabutis. As visitas guiadas por estudantes de Biologia acontecem pela manhã, entre 10h30 e 11h30, e à tarde, das 15h às 16h.

Localizado na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília, o Zoológico Municipal de Volta Redonda funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 16h, e a entrada é franca.