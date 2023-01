De acordo com direção do hemonúcleo, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos nesse momento - Arquivo/Secom PMVR

De acordo com direção do hemonúcleo, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos nesse momentoArquivo/Secom PMVR

Publicado 12/01/2023 11:10

Volta Redonda - O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), está intensificando a procura por doadores de sangue. Por meio da campanha “Você é o tipo certo de alguém!”, o hemonúcleo pede ajuda da população para evitar a queda no número de doações no início do ano.

Todos os tipos de sangue estão sendo aceitos para manutenção do estoque. Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos com boas condições de saúde pode doar sangue. O hemonúcleo funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, para coleta.

A assessora administrativa e responsável pela captação de doadores do hemonúcleo, Cristina Teixeira, citou que neste período do ano, em decorrência das férias, o número de doações cai consideravelmente.

“No início do ano entramos em uma fase de preocupação com o estoque, antes desse período foram eleições, Copa do Mundo, festa de fim de ano. Então tivemos uma queda muito significativa nas doações por isso. Intensificamos as campanhas em janeiro, porque é um período que quase ninguém vem doar sangue”, disse.

Quem aproveitou a campanha para salvar vidas nessa rede de solidariedade foi Laide de Sá, de 68 anos, que há 30 anos doa sangue constantemente no hemonúcleo. “Eu sei a importância da doação de sangue, porque já tive um filho que precisava muito. Mas não só por isso estou aqui, há 30 anos venho ao hemonúcleo para ajudar outras pessoas, a minha doação pode salvar até quatro vidas e se eu tenho sangue, eu posso compartilhar com outros que precisam tanto”, comentou.

Outro doador solidário é Guilherme Corrêa, de 38 anos, que sempre contribui com as campanhas do hemonúcleo. “Há mais de sete anos eu doo sangue, é muito importante salvar vidas e quem puder vir doar venha, e ajude também nessa campanha do bem”, convidou o morador de Volta Redonda.

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda atende sete hospitais: o próprio Hospital São João Batista (HSJB); o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR); o Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado); dois hospitais privados no município; além do Hospital Municipal de Pinheiral e da Agência Transfusional, que fica no Hospital Municipal Flávio Leal, em Piraí.

Requisitos para ser doador

- Apresentar documento oficial de identificação com foto (RG, CNH, ou Carteira de Trabalho);

- Ter entre 16 e 69 anos (adolescentes com idade entre 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis);

- Pesar mais de 50 kg;

- Não estar em jejum;

- Não ingerir alimentos gordurosos;

- Estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue);

- Aguardar dois dias se foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina CoronaVac;

- Aguardar sete dias se foi vacinado contra a Covid-19 com outro imunizante;

- Aguardar seis meses após colocar piercing ou fazer uma tatuagem.