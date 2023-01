Obra de drenagem deve ser concluída em aproximadamente um mês; outras intervenções estão em andamento - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/01/2023 11:08

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda está investindo em uma série de obras no bairro Santo Agostinho neste mês de janeiro, com o objetivo de melhorar as vias e espaços públicos. Uma delas já está em andamento: a construção de um sistema de drenagem realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), em trecho próximo à Rua 1.021.

De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, as equipes estão instalando 100 metros de manilhas de 1,5 metro de diâmetro cada, para captação de água da chuva. O objetivo é resolver um problema antigo que causava alagamentos na região.

“As manilhas que existiam ali foram danificadas e antes precisamos realizar uma obra emergencial, limpando a vala para escoar a água da chuva. Agora, com a chegada das últimas manilhas, estamos finalizando a construção definitiva do sistema de drenagem para evitar os alagamentos que tanto prejudicavam moradores e comerciantes da região”, explicou Poliana, citando que a obra deve ser concluída em aproximadamente um mês.

Mais obras

O Santo Agostinho também receberá, a partir deste mês, outras obras de melhorias promovidas pelo Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR). São cinco intervenções estruturais e de revitalização de áreas de circulação e convivência do bairro.

Na Rua Califórnia, será iniciada a reforma da quadra poliesportiva e a revitalização da praça do local. De acordo com o Furban-VR, a intervenção foi uma solicitação da associação de moradores, que reclamava da presença de pombos na quadra, que terá a calha refeita e ganhará tela galvanizada ao redor. A praça terá substituição de brinquedos quebrados, instalação de nova mesa com bancos, além de pintura geral.

As outras obras que terá início também em janeiro são referentes a contenções e outras melhorias em vias e áreas de circulação de pessoas. Uma delas acontecerá na Rua B, no local conhecido como Vila Harmonia, onde os trabalhos vão envolver construção de muro na ladeira nº 7 e recuperação de calçada e de escadas em trecho entre as ladeiras 1 e 6, que dão acesso à ladeira 7. Os escadões e guarda-corpos passarão por reparos também.

Na Rua Monte Claro, será construída contenção em solo grampeado, feito reparo de calçada e demolição de concreto projetado, próximo ao número 82, por conta de o concreto estar danificado e que dará lugar ao muro.

E na Rua Castelo, altura do número 66, será construído muro de bloco, além de reparos na escadaria do local; e na Servidão Felicidade, nº 73, localizada na Rua Mutirão, será erguido muro em solo cimento para estabilização da encosta.