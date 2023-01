Publicado 10/01/2023 14:18

Volta Redonda - Equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) estão realizando a manutenção em dois pontos de uma rede de abastecimento de água, localizados na rua Santa Inês, no bairro Niterói, e na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, na altura do número 1.804, no Retiro. O rompimento ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (9), por volta das 17h30.

Como consequência, o abastecimento pode ser afetado nos seguintes bairros: Pinto da Serra, São Luiz, São Sebastião, São Luiz da Barra, Califórnia, Bairro de Fátima, Vale dos Ipês, Guadalupe, Cerâmica União, Morada do Vale, São Francisco, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Belo Horizonte, Mariana Torres, Vila Brasília, Coqueiros e algumas áreas do Retiro.

O Saae-VR informa que já tomou as medidas necessárias para que seja feita a manutenção de modo que haja a normalização do abastecimento o mais breve possível. Enquanto isso, é recomendado que a população utilize água de forma consciente e evitando ao máximo o desperdício.