Veículos ficarão na Base Integrada de Segurança Pública, no Retiro, que deve ser inaugurada no dia 26Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 11/01/2023 18:35

Volta Redonda - O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que irá reforçar a segurança pública nos centros comerciais de Volta Redonda, recebeu duas novas viaturas na última semana. Os veículos ficarão na Base Integrada de Segurança Pública, localizada em frente à Subprefeitura do Retiro. A previsão é que o local seja inaugurado no próximo dia 26, às 10h.

A base abrigará o Proeis, que possibilitará a contratação de policiais militares para trabalhar em seus dias de folga. Haverá também um aumento no número de guardas municipais na Base Integrada de Segurança Pública, que serão responsáveis pelo monitoramento, por 24 horas, das câmeras instaladas nos bairros Retiro e Aterrado. As imagens auxiliarão no patrulhamento desenvolvido pelos agentes nas ruas. Aos moldes do que já acontece com a Operação Segurança Presente nos centros comerciais da Vila Santa Cecília e da Avenida Amaral Peixoto.

“As equipes serão formadas por um guarda municipal e dois policiais militares do Proeis, para que a atividade de segurança pública seja completa, agindo na segurança primária, na prevenção e na repressão. O sucesso deste tipo de policiamento está vinculado à participação da sociedade, com denúncias através dos números 190 (PM) e 153 (GMVR)”, ressaltou o secretário da Secretaria Municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.