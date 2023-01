Programação conta com oficinas esportivas e culturais, além de recreação e passeios - Cris Oliveira/Secom PMVR

Programação conta com oficinas esportivas e culturais, além de recreação e passeiosCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 23/01/2023 22:27

Volta Redonda - Atividades esportivas, de lazer, oficinas culturais, passeios e muita, muita diversão. Começou nesta segunda-feira (23), a “Colônia de Férias de Verão”, promovida pela prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). Mais de 4 mil crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos, de todos os bairros da cidade, estão participando nos 15 polos. A colônia vai até dia 3 de fevereiro, sempre no período da manhã, das 8h às 11h30.

“Já é um sucesso a nossa Colônia de Férias. Conseguimos mais que dobrar o número de inscritos dos últimos anos, atendendo crianças de todos os bairros da cidade, e temos uma programação com muitas atividades, oficinas e passeios para as crianças durante estas duas semanas, sempre acompanhadas pelos nossos professores e estagiários de Educação Física”, destacou o subsecretário de Esporte e Lazer, Daniel Alves.

Se divertindo junto com os outros amigos do bairro, o pequeno Theo Duarte, de 9 anos, era só alegria durante as atividades no ginásio do Retiro. “Estamos aqui nos divertindo bastante. Está tudo muito legal, com brincadeiras divertidas e ainda teremos os passeios”, disse.

Participando da “Colônia de Férias de Verão” pela segunda vez, Maria Sophia, de 9 anos, fazia atividades no ginásio do bairro 249. Ela contou que estava ansiosa para iniciar as atividades da colônia de férias. “Ano passado foi muito legal e este ano também. Estou me divertindo bastante e fazendo novos amigos. É a melhor maneira de aproveitar as férias”, garantiu.

Socialização

Moradora do Retiro, Núbia de Souza, de 35 anos, estava com os dois filhos, João Victor, de 11 anos, e Alice, de 6 anos, no ginásio do bairro.

“É a primeira vez que eles participam e está muito legal. É uma ótima oportunidade para eles interagirem com outras crianças e saírem da zona de conforto, aproveitando muito bem esses últimos dias de férias”, disse.

Lúcia de Fátima Silva, de 62 anos, é moradora da Voldac e estava com o neto Pierry Neiser, de 8 anos, no ginásio do Retiro. Ela destacou que, por morar em apartamento, este tipo de atividade oferecida pela Smel acaba sendo muito importante para o menino.

“Aqui ele consegue se divertir, conhecer e interagir com outras crianças. É importante demais esta Colônia de Férias, assim como as demais atividades que a prefeitura oferece para as crianças. Sábado, o meu neto foi no zoológico e na semana passada estava no Jurassic Land, junto com o Cras Voldac. Sempre que chega em casa fala que brincou e se divertiu bastante. Fico muito feliz em ver a alegria dele”, disse.

Programação

A “Colônia de Férias de Verão” tem a parceria das secretarias municipais de Educação (SME), Cultura (SMC) e Ação Comunitária (Smac), além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). A programação conta com oficinas esportivas e culturais, além de recreação e passeios. Além disso, os participantes também vão receber um lanche por dia.

Na parte esportiva e de recreação haverá oficinas de dança, lutas, board games (jogos de tabuleiro), skate, além de ginástica rítmica e de trampolim. A Cultura vai levar oficinas de contação de histórias, capoeira, salão de humor, cartoon e caricatura, exposição de artes e exibição de filmes. Os passeios serão no Parque Aquático, na Biblioteca Municipal, no Zoológico Municipal, nos ginásios de ginástica e de skate, e no cinema.

Confira a lista de locais que estão recebendo a ‘Colônia de Férias de Verão’

– Ginásio Poliesportivo do Açude - recebendo os moradores dos bairros Açude I, II, III e IV e Santa Rita de Cássia.

– Ginásio Poliesportivo do Retiro - recebendo os moradores do Retiro, Vila Mury, Limoeiro, Morada do Campo, Jardim Primavera e Jardim Cidade do Aço.

– Ginásio Poliesportivo do Santa Cruz – recebendo os moradores do Santa Cruz I e II, além do Santa Rita do Zarur.

– Ginásio Poliesportivo do Santo Agostinho - recebendo os moradores do Santo Agostinho, Volta Grande I, II e III, Parque das Ilhas, Ilha Parque, Barreira Cravo, Voldac, Aero Clube e Vila Americana.

– Ginásio Poliesportivo do Três Poços - recebendo os moradores do Três Poços (Vila Rica e Pedreira) e do Água Limpa.

– Campus Três Poços do UniFOA - recebendo os moradores do Três Poços, das localidades Colorado, Zoonose e Parque Vitória.

– Ginásio Poliesportivo da 249 - recebendo os moradores dos bairros 249, São Lucas, São Carlos, Minerlândia, São Cristóvão, Jardim Ponte Alta, Ponte Alta, Jardim Europa e Jardim Suíça.

– Ginásio Poliesportivo do Vila Rica/Tiradentes - recebendo os moradores do Vila Rica, Vista Verde, Casa de Pedra, Siderópolis, Jardim Esperança, Jardim Tiradentes e Jardim Belvedere.

– Escola Municipal Wandir de Carvalho, no Siderlândia - recebendo os moradores do Siderlândia, Belmonte, Padre Josimo e Jardim Belmonte.

– Colégio Getúlio Vargas - recebendo os moradores do Laranjal, Aterrado, Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, Monte Castelo, São Geraldo, Jardim Amália, Jardim Normândia, Colina e Sessenta.

– Escola Municipal Lions, no Nova Primavera - recebendo os moradores dos bairros Nova Primavera, Cailândia, Caieiras, Brasilândia, Parque do Contorno e Parque Mariana.

– Escola Municipal Juarez Antunes, no São Luiz - recebendo os moradores do São Luiz, Pinto da Serra, Candelária, São Sebastião e Dom Bosco.

– Escola Municipal Nilton Penna Botelho, no Roma II - recebendo os moradores do Roma I e II, Parque das Garças e Rio das Flores.

– Escola Municipal Rubens Machado, no Verde Vale - recebendo os moradores do Verde Vale, Vila Brasília, Coqueiros, Fazendinha, Mariana Torres e Belo Horizonte.

– Escola Municipal João Haasis, no Eucaliptal - recebendo os moradores do Eucaliptal, Conforto, Rústico e Santa Tereza.