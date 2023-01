Homem detido em flagrante alegou aos guardas municipais ter bebido 'apenas uma cerveja' - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 20/01/2023 17:07

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda flagraram na tarde de quinta-feira (19), na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, um motorista com sinais de embriaguez ao volante. Os agentes estavam em patrulhamento quando foram avisados por pedestres que o condutor seguia na contramão da via.

Ao abordar o motorista, os agentes notaram um forte odor etílico e fala arrastada. Aos guardas, o homem apresentou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e confessou que havia bebido “apenas uma cerveja”. Em seguida, os guardas Nogueira e Dilermando conduziram o condutor até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para realização do teste do bafômetro. No posto policial, ele se recusou a fazer o exame.

O homem então foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde o médico perito constatou o estado de embriaguez. Ele foi preso e vai responder por embriaguez ao volante. O carro dele, um Celta preto, foi recolhido ao ao Depósito Publico Municipal, seguindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Os guardas municipais Nogueira e Dilermando estão de parabéns pela agilidade em impedir que o condutor continuasse na via, podendo causar um transtorno ainda maior como um acidente ou um atropelamento. Com isso, conseguiram evitar uma possível consequência mais grave”, frisou o secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.