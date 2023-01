Academia passou por melhorias em todas as áreas, com investimento de R$ 223 mil - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 20/01/2023 15:58

Volta Redonda - A reforma da Academia da Saúde, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda, está em fase final, com alguns ajustes sendo realizados para que a unidade seja entregue à população em breve – previsão para o próximo mês de fevereiro. Fechada desde 2020, a academia passou por melhorias em todas as áreas, iniciadas em agosto de 2022 pela atual administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com investimento de R$ 223 mil.

Os trabalhos finais envolvem ajustes de pintura (retoque), troca de alguns vidros de janelas, além de colagem da grama sintética na área externa. A reforma da Academia da Saúde contemplou ainda a implantação de nova instalação elétrica; nova instalação para climatização; novo forro em gesso acartonado; novas esquadrias em alumínio; novas louças e metais para os sanitários e copa; nova pintura e instalação de pastilhas para área interna; cobertura em sombrite (tela).

O Programa Academia da Saúde é um espaço mobilizador de promoção da saúde, por meio de ação comunitária e multissetorial, desenvolvendo várias práticas de atenção primária à saúde. Além da atividade física regular, no local serão desenvolvidas práticas integrativas complementares, como ioga, dança circular e roda de terapia comunitária na Academia da Saúde.

“Por garantir o acesso da população a práticas que visam promover o bem-estar físico, mental e social, a Academia da Saúde tem se constituído como um significativo dispositivo de construção de uma sociedade mais ativa e com estilo de vida mais saudável”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.