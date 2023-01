Para se inscrever no evento, os interessados devem acessar o site https://linktr.ee/aff10anos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 19/01/2023 09:46

Volta Redonda - Maior feira de cultura nerd do interior do país, o Anime Fest Fan (AFF) completa 10 anos e será realizado em Volta Redonda entre os dias 27 e 29 de janeiro, com apoio da prefeitura, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), e patrocínio da Enel e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O evento acontecerá gratuitamente em dois espaços do Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo, e terá transmissão ao vivo pelo Youtube (youtube.com/@akaitv).

“Estamos muito ansiosos com essa edição que será a maior de todos os tempos. Queremos, através deste projeto, desenvolver territorialmente nosso segmento cultural, gerando mais oportunidades de empreendedorismo para uma galera aqui em nossa região, e dar luz a muitos artistas excelentes também daqui. A economia criativa é uma vertente que precisa ser cada vez mais explorada como geradora de renda e oportunidades”, disse Maicon Fagundes, que é presidente do Grupo akai, coletivo cultural idealizador do projeto.

O evento contará com dois espaços diferentes dentro do shopping. No estacionamento ficarão as arenas Red, Retrô e Akai e o Palco Pop; o pavilhão de eventos vai abrigar o Palco Futuro, Lojas, Artist Alley, K-pop, RPG, Board Game, Card Game, Desenho, Escape Room, Metaverso, entre outras atividades.

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, ressaltou que o Anime Fest Fan é um evento de grande proporção, que reúne parceria entre coletivo jovem, prefeitura e Governo do Estado, e que contribui com atividades em formato gratuito. Segundo ela, é um evento voltado para todas as idades, onde adolescentes e jovens vão curtir e toda a família vai se envolver.

“A prefeitura vem reconstruindo a política municipal para as juventudes e participar deste evento, em conjunto com um coletivo jovem da cidade, demonstra que a gente está num momento propício de criar um cenário onde Volta Redonda possa se desenvolver nesse segmento no estado, colocando os jovens que tocam atividades na cidade como protagonistas da transformação das políticas para juventude” explicou Larissa.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou a importância desse tipo de evento para a cidade. “A cultura nerd é um segmento de grandes possibilidades para a geração de emprego e renda. Movimenta a economia com o público já fiel a essa cultura e os novos admiradores, muitos incentivados pelas famílias que já curtiam esse tipo de cultura no passado. É um cenário que vem crescendo nos últimos anos e promissor para se desenvolver ainda mais em Volta Redonda e região”.

Atrações

O Palco Pop desta edição do Anime Fest Fan contará com apresentações, debates, painéis, shows, convidados, concursos, enquanto o Palco Cult vai abrigar atividades voltadas a públicos específicos, com mesa de debates, competições, palestras, apresentações, lançamentos e outras ações.

O gênero musical sul coreano K-pop terá um espaço dedicado e concurso nos três dias de evento, com foco nos artistas locais, assim como os jogos de tabuleiro (board games) e de cartas (card games). “Também teremos um espaço de RPG robusto com mestres ensinando, para introduzir a galera nessa cultura que valoriza a leitura, o raciocínio, a criatividade, que traz outras literaturas e aguça a busca pelo conhecimento”, explicou Maicon.

A Fundação CSN vai oferecer uma oficina permanente de desenho, com material profissional e equipe de artistas da região ensinando quem quiser aprender mais sobre a arte.

O Anime Fest Fan contará também com o tradicional desfile de cosplays (fantasias de animes, mangás, filmes ou seriados), jogos eletrônicos como o Just Dance, retrô, fliperamas, campeonatos e exposições de vídeo games antigos.

“Ainda teremos o metaverso, o escape room, exibição de curtas-metragens da região, inclusive a galera pode se inscrever, e haverá debates após as exibições. E também apresentações musicais com artistas da região, que vão trazer músicas da cultura nerd, e muitas outras atrações”, disse Maicon.

Para se inscrever em uma das atividades ou garantir o ingresso para conferir de perto o evento, os interessados podem acessar o site https://linktr.ee/aff10anos.

Serviço:

Evento: Anime Fest Fan 10 anos.

Data: 27, 28 e 29 de janeiro de 2023.

Horário: 12h às 22h.

Local: Shopping Park Sul (Rodovia dos Metalúrgicos, 1.189, São Geraldo, Volta Redonda)