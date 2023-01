Homem em situação de rua só lembrava do próprio nome e o da sua mãe, reencontra familiares - Divulgação/Secom PMVR

Homem em situação de rua só lembrava do próprio nome e o da sua mãe, reencontra familiaresDivulgação/Secom PMVR

Publicado 18/01/2023 18:24

Volta Redonda - O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), da secretaria de Ação Comunitária (Smac) da Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Hospital Municipal São João Batista (HSJB) e a Guarda Municipal (GMVR), colaborou para que a história de um senhor de 39 anos, que estava na cidade, tivesse final feliz.

A equipe da Abordagem Social recebeu uma solicitação do Hospital São João Batista para que identificasse um homem que se encontrava em situação de rua e que só lembrava do seu nome e o da sua mãe, e que, segundo ele, o próprio era oriundo da cidade de Cabo Frio, Região dos Lagos do estado.

De acordo com a coordenadora do Serviço Especializado em Abordagem Social, Laís Castellani, o homem não foi identificado como usuário atendido por nenhum dos serviços disponibilizados pela Prefeitura de Volta Redonda voltados para a assistência.

“Após a sua alta do hospital, no final do ano passado, ele foi trazido para o Centro Pop, onde começamos o processo de procura da sua família. Através das equipes do Seas e do Centro Pop, conseguimos descobrir o endereço da mãe dele em Cabo Frio e, a partir daí, iniciaram-se os contatos para levá-lo de volta à cidade onde vive”, explicou a coordenadora.

Reencontro

No último dia 4, a assistente social do Centro Pop, Dayane Mota, com um veículo cedido pela Smac, foi até a rodoviária Novo Rio, na capital carioca, para que o senhor reencontrasse seus familiares.

“Eles ficaram muito emocionados. Segundo informações da família, ele estava desaparecido há dois anos e já estavam tão desacreditados que acharam que a nossa ligação telefônica fosse trote. Inclusive a mãe dele já havia feito vários exames de DNA em corpos que apareciam no Instituto Médico Legal de Cabo Frio”, comentou a assistente social.

A coordenadora do Centro Pop, Flávia Passos, ressalta que é imprescindível as equipes trabalharem de forma conjunta. “Nosso objetivo é realizar o nosso trabalho com excelência, para que os usuários dos serviços sejam sempre prioridade, uma vez que o nosso trabalho visa a garantia e viabilização de direitos dos usuários”.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destacou que Volta Redonda possui uma rede de proteção para pessoas em situação de vulnerabilidade social e em situação de rua.

“A prefeitura oferece diversos serviços que vão do acolhimento até a reinserção das pessoas que estavam em situação de rua no mercado de trabalho. Cuidamos das pessoas como um todo. E saber que estamos conseguindo contribuir para a melhoria da vida dessas pessoas demonstra que estamos no caminho certo. Promovemos a articulação entre os serviços e as políticas públicas para a garantia do acesso ao direito de todos”, explicou a secretária.

Rede de proteção

Atualmente, a Smac trabalha com a rede de proteção através de dois departamentos: o Departamento de Proteção Básica, que age na prevenção junto às famílias para fortalecimento do vínculo familiar; e o Departamento de Proteção Social Especial (DPES), quando já ocorreu a violação de direitos e a pessoa precisa de proteção social urgente.

Volta Redonda conta com uma rede completa de assistência social que, além do Serviço de Abordagem Social, o Abrigo Seu Nadim e o Centro Pop, tem o Serviço de Atendimento ao Migrante (SAM), que após o atendimento no Centro Pop, faz a concessão de passagem rodoviária aos usuários em trânsito.