PMs encontraram 525 pinos de cocaína, 53 trouxinhas de maconha, 14 pedras de crack, capa de colete e base de rádioDivulgação/PMERJ

Publicado 17/01/2023 17:17 | Atualizado 17/01/2023 17:18

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam maconha e cocaína na tarde desta segunda-feira (16), no condomínio Minha Casa, Minha Vida do bairro Roma, em Volta Redonda. De acordo com o registro policial, equipes do GAT I (Grupamento de Ações Táticas) e da P2 (Serviço Reservado) foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas, na Estrada da Companhia, onde fica o conjunto habitacional.

Chegando ao local, as equipes avistaram vários elementos, que fugiram. Depois de realizar uma busca nas imediações, os policiais militares encontraram 525 pinos de cocaína, 53 trouxinhas de maconha, 14 pedras de crack, uma capa de colete à prova de balas, e uma base de rádio comunicador. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para registro da ocorrência. Ninguém foi preso.