Nesta terça-feira (17) o serviço atendeu a trechos dos bairros Conforto, Siderlândia e RomaCris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - A trégua das chuvas vem permitindo que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda promova manutenções por toda a cidade. Entre os serviços está a recuperação asfáltica, que nesta terça-feira (17) atendeu a trechos dos bairros Conforto, Siderlândia e Roma.

Desde a semana passada, as equipes vêm cobrindo centenas de buracos em Volta Redonda e avançando com a manutenção pelos bairros. Entre os locais atendidos pela operação tapa-buraco estão trechos do Aterrado, Belmonte, Jardim Amália II, Jardim Paraíba, Monte Castelo, Morada da Colina, Nossa Senhora do Amparo, Aero Clube, Retiro, Sessenta, Jardim Tiradentes, Vila Mury, Vila Santa Cecília, Voldac, São Geraldo e Santa Rita do Zarur.

O caminhoneiro Felipe Moreira passou pelo trecho em recuperação na entrada da Rodovia dos Metalúrgicos, no Conforto. Ele lembrou que serviços como este são importantes, principalmente para profissionais como ele, que tiram o sustento das estradas e vias.

“Nesta época de chuvas é comum vermos estradas em má qualidade, então é importante este trabalho de recuperação. É importante para a minha segurança e de outras pessoas que utilizam a via. Evita acidentes e até estragos nos caminhões e carros”, comentou o motorista.

O aposentado João Batista dos Santos, morador do Siderlândia, acompanhava o trabalho feito pela equipe da SMI na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao cruzamento com a Rua Paracambi. A via também está passando por um tapa-buraco.

“É importante recebermos este serviço, porque a água costuma empossar de um lado da rua. Com a água e o atrito com a passagem de veículos, acaba ocasionando esses buracos”, disse João Batista.

Kamila Ferreira tem uma loja em frente à Presidente Kennedy e ficou satisfeita com o trabalho executado, e também citou os transtornos que os buracos na via provocavam. “Quando chovia, a água ficava empoçada. E não tinha como a gente ficar tirando água. Os carros passam e acabam jogando água nas pessoas e até aqui dentro da loja. Espero que com este tapa-buraco a água escoe e não fique empoçando mais”, relatou a comerciante.

A previsão é que os trabalhos ainda avancem esta semana para os bairros: Açude, Água Limpa, Barreira Cravo, Bela Vista, Belvedere, Caieiras, Coqueiros, Dom Bosco, Eucaliptal, Jardim Cidade do Aço, Mariana Torres, Santo Agostinho, Niterói, Padre Josimo, Parque do Contorno, Ponte Alta, São Lucas, São Sebastião, Três Poços, Vila Americana, Casa de Pedra e Siderópolis.