Menor confessou que trabalhava como 'olheiro' para o tráfico; drogas foram encontradas com suspeito de 18 anos - Divulgação/PMERJ

Publicado 16/01/2023 17:08

Volta Redonda - Policiais militares detiveram na manhã deste domingo (15) dois suspeitos de tráfico de drogas, um deles um menor de 15 anos. O flagrante foi na Travessa José Abelardo, na Rua Cambuci, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

De acordo com o relato dos policiais militares, eles foram ao local verificar uma denúncia de tráfico de drogas, quando avistaram os dois suspeitos e fizeram um cerco. Os dois elementos - o adolescente de 15 anos e um jovem de 18 anos - foram abordados, e com o mais velho foi encontrada uma pochete com 171 pinos de cocaína (cerca de 125 gramas) e cinco tiras de maconha (total de 14 gramas), além de R$ 51 em espécie. Com o mais jovem foi encontrado um rádio transmissor, e o adolecesnte confessou aos policiais militares que trabalhava como “olheiro” (vigia) do tráfico, ganhando R$ 70 por dia.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência. Os dois acusados permaneceram detidos.