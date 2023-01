Trabalho busca recuperar o asfalto, prejudicado pelo grande volume de chuva em janeiro - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 16/01/2023 14:45

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está realizando ações de manutenção em toda a cidade. O serviço está em ritmo acelerado e acontece graças ao tempo mais firme. Pelo menos 16 bairros já foram atendidos. O trabalho busca recuperar o asfalto, prejudicado pelo grande volume de chuva deste mês.

“Como os temporais deram uma trégua, o serviço pôde ser executado. Com a chuva é muito difícil fazermos a recuperação do solo, então é preciso fazer quando para de chover”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Desde a semana passada, as equipes vêm cobrindo centenas de buracos em Volta Redonda e avançando com a manutenção pelos bairros. Entre os locais atendidos pela operação tapa-buraco estão trechos do Aterrado, Belmonte, Jardim Amália II, Jardim Paraíba, Monte Castelo, Morada da Colina, Nossa Senhora do Amparo, Aero Clube, Retiro, Sessenta, Jardim Tiradentes, Vila Mury, Vila Santa Cecília, Voldac, São Geraldo e Santa Rita do Zarur.

A previsão é que os trabalhos avancem esta semana para os bairros: Açude, Água Limpa, Barreira Cravo, Bela Vista, Belvedere, Caieiras, Conforto, Coqueiros, Dom Bosco, Eucaliptal, Jardim Cidade do Aço, Mariana Torres, Santo Agostinho, Niterói, Padre Josimo, Parque do Contorno, Ponte Alta, Roma, São Lucas, São Sebastião, Siderlândia, Três Poços, Vila Americana, Casa de Pedra e Siderópolis.

'Meu bairro + Limpo' intensifica ações de manutenção

Paralelamente ao mutirão de tapa-buracos, a secretaria de Infraestrutura vem intensificando as ações de manutenção através do projeto “Meu Bairro + Limpo”, com serviços de capina, roçada e retirada de entulhos.

A programação do “Meu Bairro + Limpo” vai seguir por todo o mês de janeiro, atendendo os bairros: Monte Castelo (até 18/1), Casa de Pedra (19/1 a 21/1), Padre Josimo (23/1 a 25/1), São Geraldo (26/1 a 28/1).