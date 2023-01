PMs encontraram 108 trouxinhas de maconha, 40 pedras de crack, e 567 pinos de cocaína - Divulgação/PMERJ

PMs encontraram 108 trouxinhas de maconha, 40 pedras de crack, e 567 pinos de cocaínaDivulgação/PMERJ

Publicado 16/01/2023 14:36

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam maconha, cocaína e crack abandonados por suspeitos de tráfico, na tarde deste domingo (15), na Estrada Cabeceira do Brandão, no condomínio Minha Casa, Minha Vida do bairro Roma II, em Volta Redonda. De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais, eles foram ao local verificar uma denúncia de tráfico de drogas.

Chegando ao local, os PMs avistaram os suspeitos, que correram para uma área de mata. Os policiais fizeram uma busca na área, mas não encontraram os suspeitos. Na área de mata, os PMs encontraram 108 trouxinhas de maconha (aproximadamente 100 gramas); 40 pedras de crack (cerca de 20 gramas); e 567 pinos de cocaína (total de 270 gramas). O material apreendido foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).