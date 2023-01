Festa foi realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e abriu calendário cultural em 2023 - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 16/01/2023 10:17

Volta Redonda - A tradicional festa de Folia de Reis foi celebrada neste sábado (14), em Volta Redonda. Dezessete grupos do município se apresentaram no evento, que foi até as 22h, na Ilha São João. O XXIII Encontro de Folias de Reis é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Segundo a prefeitura, cerca de 10 mil pessoas passaram pela festa, que teve entrada gratuita.

A festa abriu as atividades do calendário cultural da cidade em 2023, e foi o primeiro encontro de Folias de Reis após o período mais crítico da pandemia de Covid-19. Cada grupo se apresentou por meia hora, de acordo com a ordem definida em sorteio. O evento contou ainda com o apoio da Secretaria de Ordem Pública, garantindo a segurança dos foliões e espectadores.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, lembrou que o encontro é um dos eventos da cultura popular com maior tradição em Volta Redonda, sendo protegido pela lei municipal 5.952.

“É o maior evento de Folia de Reis na região. Nos sentimos orgulhosos e na obrigação de preservar esta tradição cultural, que é importante para o país e nem todas as cidades têm. Então, vamos fazer com que os eventos sejam cada vez melhores neste cenário de pós-pandemia”, disse Anderson, comentando que todo evento pós-pandemia de Covid-19 é tido como um teste, devido à mudança de comportamento das pessoas.

Paz, amor e fraternidade

O mestre da Jornada Unida Divina Luz, Nilton de Souza da Cruz, morador do bairro Morada do Vale, estava emocionado após se apresentar ao público no palco montado na Ilha São João. Ele comentou que participa da tradicional festa brasileira há 50 anos.

“Saio em folia desde os meus 7 anos de idade. Eu me sinto realizado em poder levar esta manifestação religiosa para todos da comunidade. Sou muito católico e para mim é uma missão que Deus me deu, levando essas mensagens de paz, amor e fraternidade, amenizando a dor de quem sofre e evangelizando também. Depois de tudo o que a gente passou não tem preço isso aqui. Tivemos muitas perdas e é uma emoção muito grande. Quando chego na minha casa, só quero agradecer ao Pai Eterno”, disse ele, que estava acompanhado de familiares, entre eles o neto de 3 anos, que já participa da jornada de Folia de Reis.

Além da alegria e fé, o evento contagiou e encheu as pessoas de alegria e também de nostalgia, como é o caso da autônoma Edna Silva, moradora de Volta Redonda. “O evento é maravilhoso. Amo Folia de Reis. Curtia muito na minha adolescência. O jovem de hoje não sabe o que é isso aí. É uma cultura muito bonita e gostosa de se participar. Estou amando. Música mexe comigo”, afirmou.

Já Ana Cláudia do Nascimento contou que sempre gostou muito de Folia de Reis, mas por influência do genro, hoje passou a amar. “É uma cultura muito gostosa, mas muita gente não sabe, não conhece. Depois deste tempo que passamos reclusos é uma oportunidade para nos divertirmos e também celebrar a vida”.

A moradora do bairro Caieiras, Letícia Aparecida, levou o filho Cauê, de 3 anos, para assistir a Folia de Reis. “Vi na internet, na página da prefeitura, e como ele é apaixonado por folia, resolvi trazer. Tudo o que a Cultura de Volta Redonda oferece, a gente aproveita”, garantiu Letícia.