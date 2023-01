Exposição segue até o dia 13 de fevereiro no 2ª andar da biblioteca, das 8h às 17h, com entrada gratuita - Cris Oliveira/Secom PMVR

Exposição segue até o dia 13 de fevereiro no 2ª andar da biblioteca, das 8h às 17h, com entrada gratuitaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 16/01/2023 15:31

Volta Redonda - Volta Redonda está sediando a exposição fotográfica “Rua Cultural RJ” na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A mostra apresenta o processo de confecção dos painéis “Memórias Ancestrais & Urbanas” – projeto da Estação das Artes, selecionado no edital da Secec-RJ (Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro). A exposição segue até o dia 13 de fevereiro no 2ª andar da biblioteca, das 8h às 17h, com entrada gratuita.

Os artistas urbanos de Volta Redonda Jader Mattos e Guilherme Kozlowski pintaram o painel ‘povos indígenas’ – os quais habitaram a nossa região desde o século XVIII; e o artista Marcelo Eco, do Rio de Janeiro, confeccionou o painel em homenagem aos metalúrgicos. Ambos estão localizados no bairro Aterrado.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, citou que a ideia da exposição é também receber as crianças e explicar sobre o processo criativo. “As crianças inscritas na Colônia de Férias da prefeitura também vão passar por aqui, iremos explicar sobre a confecção desses painéis. A nossa ideia é as crianças entenderem como foram feitos quando passarem pelo local onde estão localizados os painéis, e assim aproximar a arte das crianças”, disse.

Abertura

A abertura da mostra ‘Rua Cultural RJ’ aconteceu na sexta-feira (13), com a presença da secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros.

"Volta Redonda é um exemplo de arte urbana e criatividade aliada ao urbanismo da cidade. O nosso edital Rua Cultural RJ quer trabalhar exatamente nesta característica, promovendo cultura urbana em todo território fluminense", afirmou Danielle Barros.

“Esse é apenas um dos desdobramentos do projeto Memórias Ancestrais & Urbanas. Certamente outros desdobramentos virão, pois o projeto também visa suscitar outros projetos e ações salutares em prol da cultura local e regional” ressaltou Sergio Vieira, produtor cultural da Estação das Artes.

Também participaram da abertura o produtor cultural e compositor Sérgio Vieira, da Estação das Artes; e os artistas urbanos Jader Mattos, Guilherme Kozlowski e Marcelo Eco, além de representantes do Conselho Municipal de Cultura (CMC).

Serviço:

Exposição: “Rua Cultural RJ” pode ser visitada gratuitamente até 13/02, das 8h às 17h, no 2º andar da Biblioteca Municipal Raul de Leoni- Vila Santa Cecília.