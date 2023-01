Publicado 16/01/2023 16:47

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), vai promover uma capacitação para policiais militares que prestam serviços para o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança). A qualificação será realizada com profissionais que atuarão nos serviços do programa nos bairros Retiro e Aterrado.

O curso ocorre por meio de um convênio entre a Semop e a Polícia Militar. As inscrições estarão abertas entre os dias 17 e 19 deste mês, das 8h às 12h, e das 14h às 18h, na sede da Semop, localizada na Avenida Alexandre Polastri Filho, na Ilha São João.

No ato da inscrição, os militares devem informar: posto ou graduação, RG, ID funcional com dígito, nome completo, endereço de e-mail, telefone de contato e a escolha do dia que pretende comparecer à capacitação. A previsão é que o treinamento ocorra entre os dias 13 e 15 de fevereiro, das 9h às 12h. Ao todo, 45 policiais passarão pelo curso.

O programa

O Proeis possibilitará ao governo municipal a contratação de policiais militares para trabalhar em seus dias de folga. O programa irá reforçar a segurança pública nos bairros Retiro e Aterrado. Quatro policiais militares em duas viaturas próprias farão patrulhamentos todos os dias nas duas regiões.

“O Proeis se soma ao programa ‘Segurança Presente’, que já atua desde junho do ano passado com 14 policiais militares na Vila Santa Cecília e Avenida Amaral Peixoto, no Centro. O objetivo é aumentar a proteção em áreas comerciais, otimizando o efetivo das forças de segurança da cidade. Contaremos com um planejamento completo, com mancha criminal, horários de maior incidência de ocorrências, tudo visando a redução dos índices criminais. Além de somar com o policiamento ostensivo, o Proeis vem para otimizar recursos. Com isso, será possível deslocar o efetivo para outras ocorrências”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.