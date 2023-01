Atividade terá acompanhamento de profissionais de biologia, geologia, história, engenharia, meio ambiente, entre outros - Divulgação/MEP-VR

Atividade terá acompanhamento de profissionais de biologia, geologia, história, engenharia, meio ambiente, entre outrosDivulgação/MEP-VR

Publicado 17/01/2023 10:39 | Atualizado 17/01/2023 10:41

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) abriu nesta terça-feira (17) as inscrições para a IV Colônia de Férias Científica na Pedreira da Voldac. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de janeiro pelo email - mep.voltardonda@gmail.com. O limite é de 30 pessoas, e na inscrição deve-se informar o nome, idade e telefone. Crianças só podem participar acompanhadas dos pais ou responsáveis. A recomendação para o passeio é usar calça comprida, calçado fechado e chapéu.

Os inscritos deverão estar no dia 22 de janeiro - às 8h45 - próximo à ponte Voldac-Pinto da Serra (sentido bairro São Luiz), para as orientações iniciais. A atividade terá acompanhamento de profissionais das áreas de biologia, geologia, história, engenharia, meio ambiente, dentre outros. Durante a trilha de observação até a Pedreira da Voldac - com cerca de 1,2 quilômetros - haverá ‘aulas relâmpago’ sobre a biodiversidade e geodiversidade do local. A pedreira está localizada em área pública e foi desativada no final da década de 1970.

“Ciência cidadã é um processo importante, e deve ser trabalhado junto às pessoas e nas comunidades. A dimensão de pertencimento aos espaços, o conhecer sua história nos tornam cidadãos mais observadores, críticos e melhores”, afirmou o professor Fernando Pinto, doutor em ecologia e descobridor da coruja gigante (Jacurutu) na Pedreira da Voldac.