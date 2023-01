UniFOA vai participar de projeto a convite da prefeitura de Volta Redonda - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 17/01/2023 15:39

Volta Redonda - Pacientes que passarão pelo tratamento com uso de medicamentos à base de canabinoides, oferecido pela prefeitura de Volta Redonda através do SUS (Sistema Único de Saúde), serão acompanhados por um grupo de estudos do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda). A participação do UniFOA ocorre após um convite do prefeito Antônio Francisco Neto, em reunião realizada na última segunda-feira (16), no campus Olezio Galloti, em Três Poços.

Ficou definido que a prefeitura vai encaminhar pacientes com indicação para este tipo de medicamento e o UniFOA acompanhará a evolução do tratamento, em pesquisa feita por professores da área da saúde, principalmente de Medicina.

Entre os casos que poderão ser pesquisados pelo UniFOA, um já é conhecido: o do cantor Arlindo Cruz, que apresenta melhora com tratamento à base de óleo de cannabis, no combate ao acidente vascular cerebral (AVC), sofrido em 2017. Durante a reunião, o prefeito Neto exemplificou o caso de Arlindo Cruz como um dos quais se encantou com a evolução do tratamento e está motivado com esse trabalho, evidenciando a capacidade do Centro Universitário de Volta Redonda em assumir este desafio.

A princípio, 500 pessoas serão beneficiadas com os medicamentos e selecionadas para esses estudos, em cumprimento às diretrizes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Os primeiros a serem atendidos são pacientes com epilepsia refratária, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Mal de Parkinson e Mal de Alzheimer.

O presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, ficou muito otimista com a proposta e acredita que será uma excelente oportunidade para contribuir com a qualidade de vida da população que sofre com Alzheimer, Transtorno do Espectro Autista, epilepsia refratária, Parkinson e outras doenças.

Além do prefeito e do presidente da FOA, também estiveram presentes na reunião dois representantes da indústria farmacêutica One Lab CBD, de Las Vegas, Nevada (EUA), ao lado dos pró-reitores de Extensão, Ana Carolina Callegario, e de Pesquisa e Pós-Graduação, Igor Dutra Braz, do UniFOA.