Estudantes vão receber, no início de fevereiro, cartões alimentação no valor de R$ 100Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 18/01/2023 17:57

Volta Redonda - Cerca de 32 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda vão receber, no início de fevereiro, cartões alimentação no valor de R$ 100 cada um. Ao todo serão distribuídos R$ 3,2 milhões para a compra de mantimentos como complemento alimentar para as crianças e adolescentes. De acordo com o secretário municipal de Educação, Julio Cyrne, os cartões têm previsão de chegar entre os dias 25 e 31 deste mês.

“A ideia inicial era que as escolas pudessem abrir nas férias, exclusivamente para servir merenda aos alunos, beneficiando, acima de tudo, os mais carentes. O que impediu a ação foi a troca da empresa que fornece merenda para as escolas, já que uma licitação está em curso, na fase final. Para as próximas férias, esta será uma das prioridades da equipe que cuida da nutrição dos alunos”, explicou o secretário.

Segundo Júlio Cyrne, houve uma licitação para a escolha da operadora do cartão, que terá o mesmo molde dos cartões de crédito. Para garantir esse reforço na alimentação dos estudantes, a secretaria usou recursos provenientes do Salário Educação.

A distribuição será iniciada assim que todos os cartões estejam em posse da Secretaria Municipal de Educação (SME). Os cartões serão entregues na unidade escolar em que o aluno estudou no ano letivo de 2022. As regras para distribuição e os locais que aceitarão receber os recursos previstos no cartão serão divulgados em breve pela prefeitura.

“Tivemos que arrumar uma solução, mas sabemos que não é a ideal. No ano que vem, já pedimos que a opção de comer nas escolas, durante as férias, seja uma prioridade da nossa equipe”, disse o prefeito Antônio Francisco Neto.

O número de alunos beneficiados com o cartão-alimentação está de acordo com aqueles que cumpriram o ano letivo de 2022 na Rede Municipal de Ensino e permanecerão nela em 2023. Aqueles que, por alguma razão, já deixaram a rede, e os alunos que começarão a estudar nas escolas municipais em 2023, não terão direito ao cartão.