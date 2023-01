Passeio será realizado com turmas às 14h e 15h, beneficiando 600 crianças atendidas nos Cras - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 17/01/2023 17:58

Volta Redonda - Seiscentas crianças atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Volta Redonda vão participar nesta terça e quarta-feira (17 e 18), de um espetáculo imersivo, que promete levar os visitantes de volta à era dos dinossauros no Jurassic Land, localizado no bairro São Geraldo.

O Jurassic Land conta com um espaço amplo, climatizado e preparado para uma aventura no período jurássico. Com sessões que duram, em média, 50 minutos, o Jurassic Land promete um espetáculo com muita interatividade e diversão, tornando o ambiente lúdico e recheado de experiências.

O passeio, que será realizado com turmas às 14h e 15h, vai beneficiar nesse primeiro momento as crianças atendidas nos Cras dos bairros Coqueiros, Jardim Belmonte, Vila Americana, Jardim Ponte Alta, São Cristóvão, Água Limpa, São Sebastião, Caieiras, Vila Brasília, Voldac, Mariana Torres, Ilha Parque, Dom Bosco, Candelária, Morada do Campo e do Centro de Convivência do bairro Aero Clube.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB), Raquel Marques Coutinho, ressalta que essa parceria está alinhada com as propostas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

“Dentre outros objetivos, é uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares”, explicou.

De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, firmar parcerias como essa faz parte das ações da Smac de incluir as crianças em espaços de lazer da cidade.

“Mais uma vez estamos promovendo a integração dessas crianças com a nossa cidade. Ano passado elas foram ao circo e agora ao Jurassic Land. Nosso objetivo é que todas as pessoas atendidas pela nossa rede de assistência possam participar de programas de entretenimento disponíveis na cidade. Muitos deles têm custos, e através de parcerias como essa podemos beneficiar essas pessoas que não poderiam pagar”, disse a secretária.

De acordo com o produtor do Jurassic Land, Magnon Freitas, o projeto tem como objetivo desenvolver conhecimentos, interatividade, e diversão, tornando um ambiente lúdico e recheado de experiências para todas as faixas etárias.

"As crianças são a esperança do nosso mundo e é de coração muito aberto que resolvemos dar esta contribuição para o Cras. O Jurassic Land é a realização de um sonho que foi preparado com muito carinho e dedicação em cada detalhe. Ficamos felizes em levar alegria e cultura para as crianças. Em breve o Jurassic Land trará novos entretenimentos a Volta Redonda e continuaremos a contribuir para fomentar a cultura e turismo em nossa sociedade", disse.