Equipes realizaram serviços como tapa-buraco, capina, roçada e remoção de entulhosCris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), iniciou a semana com 200 profissionais atuando na limpeza e manutenção da cidade. Serviços como capina, roçada, remoção de entulho, tapa-buraco e construções atenderam mais de 50 bairros nesta segunda-feira (23).

“Com um tempo mais firme, as equipes de tapa-buraco, por exemplo, percorreram 97 vias de 39 bairros. Trabalhamos mesmo no período de chuvas constantes e agora estamos recuperando as diversas ruas e avenidas da cidade. E vamos continuar trabalhando para manter as vias em melhores condições”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

A operação tapa-buraco chegou aos bairros: Açude I e II, Aterrado, Belmonte, Belo Horizonte, Caieiras, Candelária, Centro, Coqueiros, Eucaliptal, Jardim Amália, Jardim Belmonte, Jardim Belvedere, Jardim Paraíba, Jardim Ponte Alta, Minerlândia, Monte Castelo, Morada da Colina, Morada do Campo, Niterói, Nossa Senhora das Graças, Padre Josimo, Parque das Garças, Retiro, Roma I e II, San Remo, Santa Cruz, Santo Agostinho, São Geraldo, São João, São Lucas, São Luiz, Siderlândia, Três Poços, Vila Brasília, Vila Mury, Vila Rica-Tiradentes, Vila Santa Cecília.

Capina, roçada e remoção de entulho

A limpeza das ruas e outros espaços públicos também foi intensificada nesta segunda-feira. As equipes de capina e roçada estiveram nos bairros Jardim Amália, Três Poços, Padre Josimo, Santo Agostinho, Vila Rica-Tiradentes, São Geraldo, Siderville e Conforto, inclusive com atuação em canteiros, rios e canais.

O trabalho de remoção de entulho chegou a ruas, avenidas, quadra e área de preservação ambiental dos bairros São Carlos, Vila Rica-Tiradentes, Vila Brasília, Mirante do Vale, Mariana Torres, Jardim Provence e Retiro, além da Fundação Beatriz Gama (FBG). A limpeza ainda contou com lavagem de quadra e irrigação; e utilização do caminhão sewer jet nos bairros Aterrado, Jardim Cidade do Aço, Santo Agostinho, Casa de Pedra, Morada da Colina, Jardim Paraíba, Vila Mury, Caieiras, Vila Santa Cecília, Centro, Sessenta, Barreira Cravo, Vila Rica-Tiradentes, Niterói e Conforto.

Outros serviços

A atuação da secretaria de Infraestrutura envolveu também a realização de serviços como reparos e reformas, revitalização de pintura, caiação de meios-fios e outras intervenções em ruas e equipamentos públicos, atendendo os bairros: Retiro, Jardim Paraíba, Jardim Belvedere, Ponte Alta, Morada da Colina, Três Poços, Laranjal, Conforto, Niterói, Aterrado, Voldac, Santo Agostinho e São Luiz.

Além disso, as equipes atuaram na prevenção contra as fortes chuvas, realizando a desobstrução, limpeza e troca de ralos e bueiros no Açude, Monte Castelo, Conforto e Vila-Rica Tiradentes, além e prosseguir com a construção de rede de água pluvial, sistemas de drenagem e muro de contenção nos seguintes locais: Retiro, Volta Grande, Vila Rica-Tiradentes, Açude, Monte Castelo e Conforto.