Curso será ministrado no UGB, que disponibilizou uma sala de informática, e seguirá o método Sinaliza EnemDivulgação/Secom PMVR

Publicado 26/01/2023 10:47

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda promove, a partir do dia 6 de março, um curso pré-vestibular exclusivo para surdos. A ação integra o projeto “Diploma Cidadão”, uma iniciativa da prefeitura em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), que visa capacitar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho.

A inscrição no pré-vestibular pode ser feita pelo telefone (24) 3339-9031, que também está disponível para contato via WhatsApp, ou presencialmente na secretaria, localizada na Avenida 17 de Julho, no bairro Aterrado. As vagas são limitadas.

O curso será ministrado no UGB, que disponibilizou a sala de informática da instituição, e seguirá o método Sinaliza Enem, que disponibiliza videoaulas em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para todas as disciplinas. Durante todo o curso, um intérprete de Libras da prefeitura estará com os alunos em sala de aula para auxiliar no que for preciso.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré, que fez contato com a empresa, diferente de outros cursos, as videoaulas da Sinaliza não são gravadas por intérpretes de Libras contratados para a tradução de um material já disponível para ouvintes. O curso é, desde sua concepção, desenvolvido por professores surdos e ouvintes bilíngues com o estudante surdo como figura central, considerando sua cultura, experiências e vivências.

“Por isso, acreditamos que, a partir do pré-vestibular exclusivo para surdos, os alunos poderão se submeter a provas para ingressarem no ensino superior com mais embasamento”, disse Sodré.

Ingresso no ensino superior

A oferta do pré-vestibular faz parte do projeto de inclusão social realizado pela prefeitura em parceria com o UGB, que desde o ano passado oferece aulas de curso superior em Administração para PCDs (Pessoas com Deficiência). A graduação tem duração de quatro anos e é gratuita.

Durante as aulas, os estudantes contam com auxílio de intérpretes de Libras e aulas de reforço no contraturno. Os materiais utilizados são bilíngues para os conteúdos serem expostos aos alunos de forma visual.

“Normalmente, a educação de surdos em faculdades é feita com um intérprete, e só com ele não é o suficiente, porque os alunos acabam perdendo as informações e o intérprete não consegue passar tudo. No nosso projeto, além de termos dois intérpretes acompanhando as aulas à noite, temos reforço à tarde, 100% em Libras. Os professores de Administração são fluentes em língua de sinais, temos uma professora de Português para surdos, e outro que ensina Libras para os que não são fluentes na língua de sinais. Então são cinco profissionais trabalhando em prol da turma”, resumiu a coordenadora do projeto, Eliete Guimarães Vasques.

Volta Redonda, uma cidade inclusiva

Além do pré-vestibular e do curso superior, a secretaria da Pessoa com Deficiência auxilia as pessoas com deficiência na busca pelo ingresso no mercado de trabalho. Por meio de parceria com o Ministério Público do Trabalho, a secretaria já encaminhou mais de 50 currículos de PCDs para empresas.

Além disso, a SMPD efetuou a contratação de pessoas com deficiência para atuar na digitalização do arquivo da prefeitura. Eles são responsáveis pelo projeto de modernização do acervo municipal, atuando na digitalização de documentos, promovendo agilidade à administração pública.

Outro importante projeto implantado pela SMPD foi a criação da Central de Atendimento exclusiva para usuários surdos, que funciona na sede da secretaria. Por meio dela, é possível, por exemplo, acompanhar consultas médicas através de uma chamada de vídeo por tablet ou celular, já que um profissional estará na sede da pasta realizando a tradução em Libras, ajudando na comunicação entre paciente e médico.

O agendamento para a utilização da Central de Atendimento para Surdos pode ser feito pelos telefones (24) 99973-2565 ou (24) 99251-2975.

Rede Municipal de Ensino – Os alunos surdos matriculados na rede de ensino de Volta Redonda também contam com atendimento especializado na Escola Municipal Prof. Domingos Maia, que fica no bairro São Geraldo. A unidade tem uma classe bilíngue, com aulas em Português e Libras, e uma Sala de Recursos só para alunos surdos e com deficiência auditiva.