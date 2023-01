Secretário Washington Uchôa e presidente da OAB/VR, Carolina Patitucci, querem divulgar direitos das PCD - Divulgação/Secom PMVR

Secretário Washington Uchôa e presidente da OAB/VR, Carolina Patitucci, querem divulgar direitos das PCD Divulgação/Secom PMVR

Publicado 24/01/2023 17:54

Volta Redonda - O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, e a presidente da OAB-VR (Ordem dos Advogados do Brasil - seção Volta Redonda), Carolina Patitucci, querem unir o órgão público e a entidade para divulgar os direitos das Pessoas com Deficiência (PCDs). A ideia é criar o “Dia da Inclusão e do Acesso à Justiça: Venha conhecer seus direitos”.

Durante o encontro, na sede da OAB/VR, no final da última semana, ficou definido que o evento vai contar com os profissionais que fazem parte da Comissão da Pessoa com Deficiência da entidade e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) vai disponibilizar um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e um assistente social.

“O próximo passo é identificar um local, com acessibilidade, para receber o público-alvo do evento e fazer uma estimativa do número de pessoas interessadas em participar para definir o melhor espaço para sediar o ‘Dia da Inclusão e do Acesso à Justiça’ em Volta Redonda’”, disse Washington Uchôa.

Garantia da acessibilidade

Esta não é a primeira vez que a SMPD e a OAB/VR formam uma parceria. No início do ano passado, o secretário da pasta esteve com uma arquiteta do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) de Volta Redonda na sede da entidade, na Rua General Newton Fontoura, n° 323, Jardim Paraíba, a convite de sua presidente, para apresentar um projeto de acessibilidade para o prédio.

“A doutora Carolina também é uma militante pela acessibilidade e garante que em sua gestão à frente da entidade a questão será uma prioridade. Ela acrescentou que a Seccional OAB RJ tem um Plano Estadual de Valorização do Advogado e Advogada com Deficiência e que a subseção de Volta Redonda não vai medir esforços para cumpri-lo. Uma das ações para este fim foi a criação da Comissão da Pessoa com Deficiência, que vai atuar no ‘Dia da Inclusão e do Acesso à Justiça”, completou Washington Uchôa.