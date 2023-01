Rede pluvial está sendo construída na Rua 1021, no bairro Volta Grande II - Divulgação/Secom PMVR

Rede pluvial está sendo construída na Rua 1021, no bairro Volta Grande IIDivulgação/Secom PMVR

Publicado 24/01/2023 17:44

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) tem reforçado o trabalho de prevenção e combate aos efeitos das chuvas, previstas para ocorrerem até o fim de março – quando se encerra o período de Alerta de Verão. O serviço inclui desobstrução de córregos, rios, canais, galerias e bueiros. Em paralelo à limpeza, a SMI também iniciou a construção de redes pluviais nos bairros Volta Grande II e Vila Rica/Tiradentes.

As desobstruções ocorrem na Rua Francisco Teodoro da Silva, no bairro Açude; Rua 03, no Monte Castelo; Rua Nossa Senhora da Conceição, no Conforto; e Rua 29, no Vila Rica/Tiradentes. Uma rede pluvial está sendo construída na Rua 1021, no bairro Volta Grande II, assim como um sistema de drenagem nas Avenidas 3 e Rua 32, no Vila Rica/Tiradentes.

O objetivo é minimizar os impactos dos temporais à população. O trabalho começou em fevereiro do ano passado, foi reforçado em meados de agosto e voltou a ser feito este mês. Entre os serviços executados houve dragagem de córregos, rios e canais, limpeza de bueiros, bocas de lobo, incluindo a retirada de entulhos e móveis despejados irregularmente em mananciais. Os funcionários da SMI ainda atuam na construção de muro de contenção na Estrada União, no bairro Retiro. O local receberá no futuro uma praça de lazer.

Furban também atua em obras



O Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) também tem atuado em obras de prevenção aos efeitos das chuvas. Com investimentos de R$ 141.200,57, a autarquia vem realizando a construção ou reparos em canaletas em bairros mais distantes da região central da cidade.

Em dezembro, a Rua Sorocaba recebeu o serviço, que incluiu o reforço em um muro no Colégio Estadual Niterói. Já neste mês, as obras e reparos de canaletas tiveram início nos bairros Jardim Belmonte e Vale Verde. A previsão é que as obras sejam entregues em fevereiro.