Publicado 24/01/2023 16:19

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda completou nos últimos meses as equipes de Saúde da Família. Novos médicos generalistas (clínico geral) foram contratados, com isso o município passou a ter quadro completo de médicos em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs). Recentemente, 42 médicos foram contratados, no total, atualmente há 137 médicos na Atenção Primária à Saúde garantindo a assistência da população nos territórios.

As contratações ocorreram através de um chamamento público realizado no último mês de dezembro, quando a prefeitura anunciou pagamento de até R$ 20 mil para 40 horas semanais; R$ 15 mil para 30 horas semanais; e R$ 10 mil para 20 horas semanais de trabalho, mediante gratificações de acordo com o desempenho dos profissionais.

Além disso, Volta Redonda possui 72 equipes de saúde da família nas unidades físicas, uma equipe de Consultório na Rua e uma equipe de Atenção Primária na Cadeia Pública do município. Totalizando dessa forma 100% de cobertura assistencial em todas as unidades de cuidados primários.

“Volta Redonda vai voltar a ser referência em saúde e o trabalho da Atenção Primária é fundamental. Quando assumimos mais um mandato, havia muitas reclamações da população, inclusive da falta de médicos e de insumos básicos. Este aumento salarial significativo atraiu os profissionais médicos, que podem ganhar até R$ 20 mil, de acordo com a sua carga horária e desempenho na função”, disse o prefeito Antônio Francisco Neto.