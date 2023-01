Carro com placa de Barra Mansa havia sido furtado no domingo (22) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 24/01/2023 15:56

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou um carro com placa de Barra Mansa que havia sido furtado no domingo (22). O veículo foi encontrado no bairro Ponte Alta, após a GMVR receber denúncia pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). O caso aconteceu na segunda-feira (23).

O guarda L. Carlos estava em patrulhamento, quando foi acionado pelo Ciosp para verificar a denúncia. No local, o agente constatou que o veículo havia sido furtado. O carro foi levado por um guincho para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para o registro da ocorrência e a realização de análise pericial.

“A GMVR vem obtendo destaque na segurança pública, principalmente com ações integradas com as demais forças de segurança. Quero parabenizar a todos os agentes envolvidos nessa recuperação do veículo, os GMs L. Carlos, Daniel Pires e A. Silva, pela agilidade em solucionar problemas”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.